Число жертв ковида в Крыму превысило 1 тысячу 300 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 61 выявлен при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 42 тысячи 459 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 303 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.05.21

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