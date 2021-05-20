В Ялте подняли стоимость посещения туалетов

В Ялте подняли стоимость посещения муниципальных общественных туалетов. Соответствующее постановление подписала глава администрации Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2016 года плата за посещение этих заведений составляла 15 рублей с одного человека. Теперь ее подняли до 20 рублей.

Однако и сами ялтинцы, и туристы отмечают, что главная проблема не в цене, а в нехватке общественных туалетов: их очень мало и далеко не во всех парках и других туристических местах они есть.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.05.21

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