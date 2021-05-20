В Крыму обнаружили поселение возрастом более 3,5 тысяч лет

В Крыму во время раскопок в зоне строительства трассы «Таврида» обнаружили поселение возрастом более 3,5 тысяч лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в Институте истории материальной культуры РАН, речь идет о памятнике Дездар-дере-3, который считали могильником римского времени. Однако выяснилось, что это поселение бронзового века, появившееся на 2 тысячи лет позже могильника.

На юго-западе полуострова это первая такая находка.

Ученые датируют поселение 1600 – 1500 годами до нашей эры. Предположительно здесь жили кочевники, которые покинули поселение из-за какого-то природного катаклизма.

Во время раскопок найдено около 3,5 тыс предметов – в первую очередь, осколки керамики. Все находки передадут Херсонесский музей-заповедник.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.05.21

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