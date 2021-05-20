В Крыму заявили о повреждении энергомоста

Министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил о повреждении энергомоста в Крым.

«По полученной оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста – одна фаза «Тамань» – «Кафа» (первая цепь), что вызвало сокращение резервного ресурса на 25%, – заявил министр. – Одну резервную жилу мы уже использовали – это такой первый звоночек, что начинает пилиться сук, на котором мы сидим».

Рукавишников считает, что полуострову необходимо увеличивать объемы собственной генерации, а мост использовать как резервный вариант – только так можно обеспечить энергобезопасность региона.

Напомним, энергомост Кубань – Крым в полном объеме был пущен 5 лет назад, весной 2016 года. Это позволило подавать на полуостров с материковой части России около 800 мегаватт электроэнергии.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.05.21

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