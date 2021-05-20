В Ялте школьники напали на туриста

В курортной столице Крыма школьники напали на туриста.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, ученики 6 и 10 классов гуляли по ночной Ялте и встретили подвыпившего мужчину. Они заявили, что остались без родителей и попросили деньги «на покушать». Турист, не задумываясь, дал им небольшую сумму. Но подростки увидели, что в его сумке много денег, и решили забрать все.

Мальчишки напали на мужчину, избили его, вырвали сумку с деньгами и мобильным телефоном и убежали.

Потерпевший обратился в полицию, оценив нанесенный ущерб в 24 тысячи рублей. Нападавших быстро нашли. По их словам, деньги они уже потратили, а телефон спрятали в районе автовокзала. Аппарат, действительно, нашли по указанному адресу.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Преступления, подпадающие под эту статью, относятся к категории тяжких. Уголовная ответственность по ним наступает с 14 лет. Если нападавшие еще не достигли 16-летнего возраста, им грозит до 6 лет лишения свободы. Если достигли – до 7 лет.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 20.05.21

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