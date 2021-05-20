Поиск стимулов и мгновенная вакцинация: на Украине появились три новых министра

На Украине появились три новых министра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховная Рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины. Выступая перед депутатами Любченко заявил, что для него главное – «поиск стимулов для роста», а также, что «правоохранительная функция должна уйти из экономики». Напомним, Любченко прочат на место премьера Дениса Шмыгаля.
Министром инфраструктуры назначен Александр Кубраков.
В должности министра здравоохранения Верховная Рада утвердила Виктора Ляшко. Он тут же пообещал до конца лета вакцинировать от коронавируса 5 миллионов граждан: «Это как минимум и гарантировано», – заявил новоиспеченный министр.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 20.05.21
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