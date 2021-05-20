Власти Крыма в очередной раз грозят пальцем нелегальными отелями

Власти Крыма в очередной раз заявили об активизации борьбы с нелегальными отелями. Как заявил руководителя УФНС РФ по РК Роман Наздрачев, с конца апреля фиксируется неадекватный рост цен на размещение в объектах турсферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель республиканского подразделения налоговой службы сообщил, что число сотрудников, проверяющих отели и гостевые дома, будет существенно увеличено. Первыми проверкам подвергнутся крупные места размещения, так как они все чаще пытаются увести свои доходы из-под налогообложения, используя наличные расчеты.

Не стоит расслабляться хозяевам гостевых домов и квартир, работающих нелегально: их будут отслеживать по объявлениям в Интернете, а также по возросшему расходу воды и электричества.

Отметим, что власти Крыма раз в год вспоминают о теневом секторе турсферы и пытаются вывести его на «чистую воду». В РК действует несколько тысяч мест размещения, но до 70% из них предпочитают находиться в «серой зоне», то есть не сообщать властям о своем существовании и не платить налогов. В целом, по оценке эксепертов, в этом секторе вращается до 30 млрд рублей в год.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.05.21

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