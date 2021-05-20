Евпатория заросла травой – по вине чиновников

Евпатория заросла травой: горожане заваливают мэрию жалобами, чиновники перекладывают ответственность на предпринимателей. Тем временем, в большой траве на городских улицах быстро размножаются клещи и уже появились змеи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации города Роман Тихончук на днях заявил, что муниципалитет содержит общественные территории в порядке, а вот «не все субъекты хозяйственной деятельности и, к сожалению, не все руководители санаторно-курортного комплекса наших санаториев разной подведомственности помнят о правилах благоустройства прилегающих территорий».

Однако, по словам горожан, общественные территории, за которые ответственна мэрия, зарастают наравне со всеми. И, как выяснилось, виноваты в этом сами чиновники, затянувшие с конкурсными процедурами.

«Опираясь на информацию чиновников, включая официальные ответы, данные сайта государственных закупок и некоторое домысливание, можно с уверенностью сказать следующее: в феврале (что совершенно нормально по сроку) этого года были объявлены торги по закупке работ по благоустройству (включая покос, обрезку крон, высадку цветов и пр.), – пишет telegram-канал «Крымский чинуша». – Всего 9 процедур, подразумевающие работы в отдельных районах города, включая три поселка. Однако за неделю до окончания срока подачи заявок были отменены 5 из 9.

В апреле объявлен торг №0875300011321000011 на 15 млн 900 тыс рублей – как раз на сумму отмененных торгов. Победитель упал в цене контракта до 13 млн 594 тыс 500 рублей и приступил к покосу с 14 мая.

Из-за отмены торгов работы по покосу запоздали на два месяца. Из-за чего удобное время было упущено: трава успела подняться и окрепнуть. Косить ее тяжелее, расходных материалов (леска, топливо, запчасти и пр.) тратится больше. Логично предположить, что, стремясь сократить себестоимость, предприниматель может снизить качество работы.

Кстати, там где предполагалась работа пяти подрядчиков, теперь будет работать один, закономерно всплывает вопрос, а как он будет успевать?

Если в документах отмененных закупок понятно, сколько где тратится, то теперь в документах общей большой закупке понять, сколько денег заложено на цветы или покос травы в той же Слободке, просто невозможно.

То, что ситуация с торгами – это прокол, не требует особых доказательств: достаточно пройти по улицам города. Не понятно другое: как при наличии ежегодного опыта в этой сфере можно было так облажаться».

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 21.05.21

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