В Крыму от коронавируса умерли еще 5 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 42 тысячи 551 зараженный, жертвами ковида стали 1 тысяча 308 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.05.21

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