На Украине чиновник средней руки нагло шантажирует главу кабмина

На Украине разразился громкий скандал: директор госпредприятия буквально «плюнул в лицо» премьер-министру и начал его публично шантажировать. А когда шантаж не дал результата, устроил настоящую диверсию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько недель назад Минсоцполитики и Пенсионный фонд Украины заявили о постепенном переводе пенсии в безналичную форму. В частности, предполагалось, что с 1 сентября пенсии будут доставлять только туда, где нет банкоматов, а также тем, кто сам не в состоянии дойти до банкомата. При этом доставкой пенсий будут заниматься не «Укрпошта», как сейчас, а компании, победившие в конкурсе.

Чуть позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переход будет постепенным, и пообещал, что «Укрпошта» и дальше будет оператором доставки пенсии в «труднодоступные места», где нет банковских отделений и банкоматов.

Однако глава «Укрпошты» Игорь Смелянский то ли не услышал Шмыгаля, то ли не удовлетворился предложением премьера, и выставил правительству ультиматум: выставил правительству настоящий ультиматум: до 17:00 19 мая отказаться от перевода пенсий в принудительном порядке на карточки.

А потом своим единоличным решением отключил в отделениях вверенного ему госпредприятия-монополиста все сторонние банковские терминалы, полностью игнорируя договоренности с финансовыми учреждениями и вопросы удобства клиентов «Укрпошты». В почтовых отделениях работают теперь только собственные pos-терминалы.

«Когда об «обезналичивании» пенсий заговорили впервые, это страшно взбесило Игоря Смелянского. Дело в том, что при его руководстве, по словам экспертов, доставка пенсий стала едва ли не ключевым бизнесом компании, отодвинув на второй план доставку писем и посылок, денежные переводы и другие профильные почтовые услуги. А поскольку за доставку платит Пенсионный фонд, и речь идет о доставке наличных минимум 3,6 млн людей – упразднение доставки как института для «Укрпошты» приведет к серьезным финансовым потерям, – объясняют поведение Смелянского «Экономические новости». – Если в среднем на доставку одному пенсионеру в год государство тратит 1 тыс гривен, то на выходе речь идет о денежном потоке в 3,6 млрд гривен».

Издание отмечает, что Смелянский постоянно требует повысить тарифы и выплачивать компенсации из госбюджета за предоставление столь «социально важной» услуги. В конце 2020 года он даже угрожал правительству, что «Укрпошта» перестанет доставлять пенсии, если кабмин не поднимет тариф на доставку. А ранее грозил срывом инвестиционной программы ЕБРР и ЕИБ стоимостью 100 млн евро, в рамках которой, между прочим, были закуплены новые автомобили для передвижных почтовых отделений.

«Естественно, потеря такого контракта для Смелянского оказалась бы личной трагедией. Ведь многим в «Укрпоште» известно о размерах возможных откатов, установленных почти на официальном уровне, а также про его заоблачную зарплату в 200 минимальных доходов почтальона, – пишет enovosty. – Сегодня же, когда правительство пытается оптимизировать свои (и налогоплательщиков) расходы – система мобильных отделений становится просто не нужна.

А это значит, что не нужно заправлять машины, получая откаты с закупок топлива и техобслуживания, не нужно трудоустраивать тысячи людей, которые продают «с колес» стиральные порошки, крупы, газеты и прочие хозяйственные принадлежности, перечисляя с каждой продажи проценты «наверх». Именно поэтому Смелянский так резко и нервно реагирует на любые попытки забрать эти сотни миллионов гривен, которые предназначены на доставку пенсий».

Демарш главы госпредприятия произвел большое впечатление на наблюдателей:

«Давайте поговорим о тоне, в котором чиновник средней руки разговаривает со вторым человеком в стране, пускай и посредством социальных сетей, – пишет telegram-канал Украина Online. – Это что за Зимбабве вообще? Или у нас тут кому-то выдали лицензию на безграничное хамство? Или американское гражданство (да, у Смелянского два паспорта, він цього не скриває) и зарплата в полтора миллиона гривен в месяц настолько заслепляет, что уже не видно берегов? В нормальной цивилизованной стране такой смелый смелянский уже давно мел бы дворы без права на профессию. Но у нас разрешается плевать прямо в лицо. Кажется, в Украине есть прецедент публичного умножения премьер-министра на ноль».

Некоторые эксперты объясняют секрет смелости Смелянского его близостью к олигарху Ринату Ахметову, для которого он, собственно, и старается.

Главе «Укрпошты» поручено подготовить структуру к приватизации. Без участия в пенсионной схеме, структура представляет собой лишь неэффективного почтового оператора. А функционал доставки пенсии вкупе с разветвленной сетью отделений превращает его в политический инструмент и возможность превратиться в финансовое учреждение, которое можно выгодно продать. А ключевым интересантом этой цепочки называют банковское крыло группы СКМ Рината Ахметова.

Кстати, Шмыгаль, которому директор госпредприятия так легко выдвигает ультиматумы, тоже считается креатурой Ахметова, именно поэтому Смелянский так расковано ведет себя с правительством страны. Однако эксперты считают, что разразившийся скандал может стоить главе «Укрпочты» расположения покровителя и даже свободы, так как Ахметов пока блокирует все уголовные дела, возбужденные в отношении главного почтовика.

По информации инсайдеров, главный олигарх Украины уже вызвал «на ковер» и Смелянского, и Шмыгаля. Чем это закончится, пока не ясно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.05.21

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