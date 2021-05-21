Крымские экологи скептически относятся к перспективе строительства новых водохранилищ на малых реках Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», на днях о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму – на 15 и 8 миллионов кубометров – объявил глава республики Сергей Аксёнов. Они будут предназначены для снабжения жителей Симферополя и Алушты.

Вскоре последовало уточнение: директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский сообщил, что речь идет о проектах Солнечногорского водохранилища на реке Улу-Узень (ниже водопада Джур-Джур) в районе села Генеральское. Второе – Заповедное водохранилище на реке Альме. Предполагается, что оно расположится выше ныне питающего столицу Крыма водой Партизанского гидроузла, в национальном парке «Крымский» (бывший Крымский заповедник), чтобы в пик весеннего половодья перехватить «лишнюю» воду. Напомним, недавно на реке Бельбек с такой же целью построен водозабор – как «запасной» для Севастополя.

Комментируя эти планы власти, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко (доктор геологических наук) напомнил: «Строительство гидротехнических сооружений принципиально важно по своему воздействию. Оно может спровоцировать оползневые и динамически процессы».

А Андрей Артов, зампредседателя ассоциации «Экология и мир», сославшись на отчеты специалистов о состоянии экосреды, оценил состояние крымских рек, в том числе Бельбека и Альмы, как «ужасающее и катастрофическое в плане биологического разнообразия».

Говоря о причинах экокатастрофы, Артов пояснил: «В первую очередь, это связано с несанкционированным отбором воды. Кроме того, на сегодня медь является критическим загрязнителем поверхностных водных ресурсов, источник этого – сельское хозяйство. Еще выявлена кое-какая органика, пока вообще не определенная. Внедряться в экосистему реки можно только очень точечно и очень грамотно».

Артов напомнил ситуацию с рекой Коккозкой в горах Бахчисарайского района, воду которой пытались перенаправить в Севастополь: «Во-первых, люди были против, во-вторых, это водохранилище убивало бы реку внизу. Необходимо соблюдать баланс между интересами человека и сохранностью экосистемы. Если мы сегодня заберем воду, завтра можем вовсе ее не получить», – предостерег эколог.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.05.21

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