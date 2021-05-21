Жителя Крыма признали виновным в госизмене

Верховный суд Крыма вынес приговор Ивану Яцкину, обвиненному в передаче иностранному гражданину секретных сведений. Как уже сообщал «Новый День», Яцкина задержали в октябре 2019 года. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Суд признал Яцкина виновным в преступлении, предусмотренном статьей 275 УК РФ (государственная измена) и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.05.21

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