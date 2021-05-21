В Азовском море начались работы по определению объемов и качества запасов пресной воды

В Азовском море начались разведывательные работы по определению объемов и качества запасов пресной воды. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.
Как уже сообщал «Новый День», специалисты «Росгеологии» полагают, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. Если эта гипотеза подтвердится, только за счет него ежегодно можно будет качать в Крым более 1 млрд кубов.
Сейчас научно-исследовательское судно бурит скважины, чтобы оценить насколько пресная вода под дном Азовского моря пригодна для питья.
Предварительное научное обоснование должно быть готово к 1 июля.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 21.05.21
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