На Украине возбудились из-за появившегося в Крыму немецкого оборудования

На Украине возбудили уголовное дело из-за поставок немецкого оборудования в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное производство начала так называемая прокуратура АР Крым и Севастополя, узревшая нарушение законов Украины в использовании на полуострове «оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний «Siemens AG» и «Grundfos AG».

«Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского Союза», – заявляют в ведомстве. Досудебным расследованием будет заниматься еще одна спецслужба несуществующей автономии – СУ ГУ СБУ в АР Крым.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.05.21

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