Крым в очередной раз не смог освоить выделенные Москвой деньги

Крым в очередной раз не смог освоить выделенные ему деньги. Об этом заявил глава ТРК Сергей Аксенов, отчитываясь пред депутатами Госсовета о результатах деятельности Совмина РК за 2020 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году получила около 17 миллиардов рублей от правительства Москвы. Освоено только 68% из этой суммы.

В частности, министерство ЖКХ потратило всего 89% из выделенных 4,8 миллиарда рублей, минтранс – 87% . Минздраву было выделено более 8 миллиардов рублей, освоено 46%.

Не выполнены целевые показатели по проекту «Экология» (по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения), по снижению смертности от инфаркта миокарда, по снижению больничной летальности от нарушений мозгового кровообращения и по младенческой смертности.

А программа расселения из непригодного жилищного фонда и вовсе выполнена на 11,4%.



«Недостижение целевого показателя по расселению из аварийного жилищного фонда стало одной из причин увольнения министра ЖКХ», – заявил Аксенов, выразив надежду, что в текущем году все недоработки будут устранены.

Однако неосвоение средств – это в Крыму, скорее, норма, чем исключение. В том же 2020 году непотраченными остались 12 млрд, выделенных на ФЦП.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.05.21

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