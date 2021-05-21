Китайцы отказались ликвидировать химические отходы в Крыму

Проект китайских инвесторов (в рамках сотрудничества со странами БРИКС) тихо умер. У них не нашлось денег на то, чтобы вывезти 100 тыс тонн земли, зараженной отходами Сакского химического завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым живет под санкциями, поэтому Европу и Америку из списка тех, кто может оценить привлекательный инвестиционный климат Крыма, пришлось вычеркнуть. Но есть еще восток и юг – в широком смысле. В марте нынешнего года в Крыму заговорили об инвестициях, которые могут принести страны БРИКС. Тогда в Симферополь приехал и рассказал о возможном сотрудничестве с ними вице-президент АНО «Международный альянс стратегических проектов БРИКС» Валерий Закоптелов.

Один из проектов, представленных им, выглядел привлекательным во всех отношениях. По словам Закоптелова, уже принято решение о создании диагностического и реабилитационного центра. Китайцы хотят лечиться на берегу Сакского озера. Инвестпроект получил поддержку главы Крыма Сергея Аксенова. Более того, зампредседателя Совмина РК Ирина Кивико передала инициаторам пакет первичной документации на строительную площадку.

Здесь важно уточнить: большая часть этого побережья уже занята различными медицинскими или рекреационными объектами, поэтому реабилитационный центр планируется возводить на земельном участке, который ранее занимал Сакский химический завод.

Президент Крымской академии наук, эколог и геолог Виктор Тарасенко выступал тогда перед прессой вместе с представителем Москвы. Его комментарий раскрыл некоторые нюансы проекта. Территория бывшего Сакского химзавода занимает около 60 га. По словам Тарасенко, площадка требует затратной санации: сейчас там «можно снимать фильмы ужасов – все разрушено, все загрязнено, на путях стоят цистерны с отходами производства…»

На участке накоплено от 80 до 100 тыс тонн химических отходов, которые оказывают негативное влияние на экологию района. Об «ураганных содержаниях микрокомпонентов», которые лежат там в накопителях, в последние годы не говорили, чтобы лишний раз не тревожить общественность: «понимаем, что в сотне метров – курорт, здравницы…».

Половина этих шламов лежит открытой за Сасык-Сивашским озером. Поэтому, кроме непосредственной очистки, в будущем необходимо будет проводить шлюзование, следить за концентрацией рапы, уровнем солености водоема. Только это позволит поддерживать лечебные свойства знаменитых сакских грязей. По сведениям Тарасенко, структуры БРИКС уже взялись за изучение современных технологий санации и утилизации тяжелых металлов и прочих вредных соединений.

И вот свежая новость по теме – ее озвучил тот же Виктор Тарасенко: «Для расчистки территории от химических отходов необходимы очень значительные средства – в пределах 5 млрд рублей. Такой суммой инвесторы не располагают. В связи с этим «Международный альянс стратегических проектов БРИКС» принял решение о подборе другой площадки для строительства».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.05.21

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