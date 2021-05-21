В Крыму полицейский силой выбил из предпринимателя расписку о возврате приличной суммы

Сотрудник подразделения экономической безопасности МВД Крыма заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница полуострова взяла у предпринимателя 800 тысяч рублей, но отдавать долг не захотела, а попросила знакомого полицейского «выбить» у кредитора расписку о том, что деньги ему возвращены. Полицейский вместе с двумя коллегами отправился на производственную базу предпринимателя в Первомайском районе, где избил мужчину, затолкал в свой автомобиль и вывез на территорию Симферопольского района.

«Под угрозами применения насилия предпринимателя заставили под диктовку написать расписку о возврате денег, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – После совершения противоправных деяний в отношении мужчины сотрудники полиции вернули его на базу».

Полицейского задержали. Его коллеги, участвовавшие в операции, утверждают, что не подозревали о преступных намерениях зачинщика.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.05.21

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