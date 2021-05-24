В Крыму за сутки зарегистрирован 91 новый случай коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрирован 91 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 3 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 42 тысячи 823 зараженных, жертвами ковида стали тысяча 1 тысяча 320 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.05.21

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