Крым предложил варианты сотрудничества с Украиной

Украина может открыть консульство на территории Крыма. С таким предложением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне украинский президент сообщил, что его офис начал переговоры с администрацией президента России по подготовке встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. При этом и в Киеве, и в Москве заявляют, что готовы обсуждать Крым.

Но с учетом того, что полуостров – это часть России, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что речь может идти лишь о приграничном сотрудничестве.

В Крыму считают, что начать сотрудничество можно с демаркацию границы и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, на которых полуостров «абсолютно ошибочно» указан как территория Украины, приводит слова Чегринца РИА «Новости».

Что же касается консульства, то это необходимо, так как турпоток с Украины достаточно велик, и граждане соседней страны при необходимости могли бы туда обращаться.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.05.21

В Крыму за сутки зарегистрирован 91 новый случай коронавируса. / В Киеве возмущены «давлением» Берлина и Парижа на Украину. / Украина предложила изменить правила «Евровидения» из-за России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»