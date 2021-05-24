Крым входит в число регионов с наименьшей обеспеченностью жильем

Крым входит в число российских регионов с наименьшим показателем обеспеченности жильем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя обеспеченность составляет 25,8 квадратных метров общей площади на 1 гражданина РФ. В подавляющем большинстве регионов этот показатель превышает 20 квадратов. Ниже – только в 5 территориях.

В большинстве регионов России этот показатель выше 20 кв. м и только в 6 регионах – ниже, пишет telegram-канал «Территория Крым» со ссылкой на данные Росстата. В список отстающих попали Дагестан (19,4), Москва (19,3), Чечня (19). Крым с показателем 18,1 квадратов на человека занимает 3 место с конца. Хуже ситуация только в Ингушетии и Тыве.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.05.21

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