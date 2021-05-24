Прокуратура Крыма запросила наказание для Рефата Чубарова

Прокуратура Крыма запросила наказание для руководителя запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Верховном суде Крыма продолжаются слушания по делу Рефата Чубарова. По версии следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу устроить массовые беспорядки у здания Госсовета Крыма в Симферополе. В результате 2 человека погибли, еще несколько десятков получили ранения.

Весной того же года Чубаров покинул полуостров. В октябре 2015-го суд принял решение арестовать Чубарова (заочно), его объявили в международный розыск.

В марте 2020 года ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 212 – организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, и частями 1 и 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Уголовное дело рассматривается с июля прошлого года.

Прокуратура просит суд признать Чубарова виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Симферополь, Олег Яковенко

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