Крымские санатории оказались замешаны в схемах нелегальной миграции

В Крыму вскрыли схему ввоза нелегальных мигрантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управления ФСБ России по РК и Севастополю, сотрудники санаториев, используя служебное положение, позволяющее оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на лечение, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, иностранцы приезжали в Крым по направлению третьих лиц, предоставлявших сотрудникам санаториев все необходимые сведения, документы и контакты.

Возбуждено 5 уголовных дел по части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции с использованием служебного положения). Еще 5 дел возбуждено отношении посредников по части 5 статьи 33, пункту «в» части 2 статьи 322.1 УК России (пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан).

Симферополь, Лиана Макоба

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