«Два Крыма уже украли…» Украина начинает торговать землей

На Украине завершили земельную реформу: президент Владимир Зеленский отменил мораторий на продажу земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон об открытии рынка земли был принят еще год назад – в мае 2020 года и вызвал в стране ожесточенные споры.

Выступая на форуме «Украина 30. Земля», Зеленский заявил, что за последние 20 лет, пока действовал мораторий, власти страны «не смогли не то чтобы провести земельную реформу, но даже начать обсуждение соответствующего законопроекта.

Зато им удалось другое: они образовали внутри страны офшор площадью более 8 миллионов гектаров. По предварительным подсчетам, было незаконно присвоено около 5 миллионов гектаров государственных земель Украины». Президент уточнил, что по площади это равно двум крымским полуостровам.

С 1 июня 2021 года

– государственные земли за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

– вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков;

– появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных;

– отменяется институт государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.

В течение ближайших 2,5 лет землю смогут покупать только граждане Украины (не более 100 гектаров в одни руки). С 2024 года право приобретения будет предоставлено и украинским юридическим лицам (не более 10 тысяч гектаров в одни руки).

Иностранцам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах, являющихся владельцами земель сельскохозяйственного назначения (кроме как в уставном (совокупном) капитале банков).

Несмотря на это, многие эксперты очень настороженно относятся к открытию земельного рынка:

«Как мы можем заходить в рынок земли, когда у нас одни платят на гектар две тысячи гривен, три тысячи гривен, а другие не платят, – говорит глава Всеукраинской аграрной рады Андрей Дыкун, напоминая слова Зеленского об «украли два Крым». – Какое конкурентное преимущество у нас? Никакого нет».

Против продажи земли выступает и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее настораживает то, что государство, по сути, полностью устраняется от контроля над использованием сельскохозяйственных угодий, составляющих более 70% земельного фонда страны. Кроме того, снимается запрет с особо ценных земель (лесов, водоемов, природных и исторических заповедников, особо ценных черноземов. Плюс ко всему, владеть землей смогут иностранные банки.

«Когда эти законы вступят в силу, у нас ничего не останется», – заявляет Тимошенко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.05.21

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