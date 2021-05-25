В Крыму за сутки зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 90 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 42 тысячи 913 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 326 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.05.21

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