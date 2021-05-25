В туристическом секторе Крыма отмечается большой дефицит кадров

В Крыму отмечается большой дефицит кадров в туристической сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в предыдущие годы большинство работающих в отрасли приезжали с Украины, то в связи с пандемией коронавируса, горничных, поваров, официантов и прочий персонал приходится искать в России. Однако крымские работодатели не хотят платить больше, чем платили украинцам, поэтому ни крымчане, ни представители других регионов работать на полуострове не хотят. Тем более что рядом Краснодарский край с не менее развитым турсектором и гораздо более высокими зарплатами.

«Предприниматели, которые хотят за 1 тысячу рублей в сутки получить сотрудника на шестидневку, сами себя накажут. Каждый год дорожают услуги, увеличиваются сопутствующие расходы, значит, надо увеличивать и зарплаты, – -цитирует «РГ» главу Ассоциации малых отелей Крыма Наталью Пархоменко-Стамбульникову. – У меня есть доплаты за стаж, и работающие несколько лет специалисты получают больше только что устроившихся. Еще есть премия за отзыв от гостей. Получил сотрудник хороший отзыв – и ему персональная премия. Ведь приезжают гости в отель, а возвращаются потом к людям».

Сократить дефицит кадров можно было бы за счет студентов профильных учебных заведений, в том числе с материка. Да, и в Крыму не мешало бы открыть дополнительные колледжи, готовящие персонал для туротрасли.

Ну, а пока в этой сфере в Крыму вакантно около 2 тысяч рабочих мест. И это только по информации официально работающих отелей и санаториев.

Как их владельцы собираются обслуживать клиентов, учитывая, что уровень бронирования на текущий сезон достаточно высок, остается загадкой. Возможно, пресловутый крымский сервис станет еще более ненавязчивым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.05.21

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