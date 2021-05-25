В Крыму нашли разбросанные пробирки с кровью

В Крыму в поле обнаружили пробирки с кровью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько десятков стандартных пробирок для взятия анализов разбросаны на въезде в поселок Залесье Симферопольского района.

Telegram: Почти все наполнены кровью. Как они туда попали – пока неизвестно. Официальных комментариев пока не поступало. Пробирки разбросаны в поле

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.05.21

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