В Крыму нашли разбросанные пробирки с кровью

В Крыму в поле обнаружили пробирки с кровью.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько десятков стандартных пробирок для взятия анализов разбросаны на въезде в поселок Залесье Симферопольского района.
Telegram: Почти все наполнены кровью. Как они туда попали – пока неизвестно. Официальных комментариев пока не поступало. Пробирки разбросаны в поле
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.05.21
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