В Киеве заявили о связях влиятельного украинского олигарха с Кремлем

В ближайшее время на Украине к быть возбуждено еще одно громкое уголовное дело о госизмене.

Как уже сообщал «Новый День», в середине по арест отправили депутата Верховной Рады Виктора Медведчука: он обвиняется в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Одной из многочленных претензий к Медведчуку стали близкие контакты с президентом России.

Не исключено, в аналогичной ситуации окажется и известный украинский олигарх Ринат Ахметов. В офисе президента Украины заявили, что есть запись телефонных переговоров Ахметова с приемной Владислава Суркова, который тогда курировал украинское направление: олигарх договаривался о встречах.

Напомним, Ахметов на днях уже оказался замешан в одном громком скандале: его креатура, глава госпредприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский начал открыто шантажировать правительство Украины, навязывая выгодную ему систему выдачи пенсий. «Гасить волну» пришлось Ахметову.

Киев, Платон Ефимчук

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