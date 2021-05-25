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Вторник, 25 мая 2021, 23:47 мск

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Севастополь стал одним из лидеров депопуляции на юге России

Севастополь оказался одним из лидеров депопуляции на юге России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», национальный демографический рейтинг составили в рамках проекта «Трезвая Россия». Самая лучшая ситуация отмечена в Чечне – республика набрала 44,87 балла из 50 возможных, став лидером по приросту населения и рождаемости.

Худшая ситуация складывается в Ленинградской области – 25,75 балла.

Севастополь с 29,2 балла в общероссийском рейтинге занимает 42-е место, но это один из худших показателей на юге страны. Ниже только в Волгоградской области.

В Крыму ситуация не на много лучше: республика набрала 29,8 балла, заняв 34 место в национальном рейтинге и 4 место с конца среди 15 южных регионов.

Севастополь, Илья Пелехов

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