Севастополь стал одним из лидеров депопуляции на юге России

Севастополь оказался одним из лидеров депопуляции на юге России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», национальный демографический рейтинг составили в рамках проекта «Трезвая Россия». Самая лучшая ситуация отмечена в Чечне – республика набрала 44,87 балла из 50 возможных, став лидером по приросту населения и рождаемости.

Худшая ситуация складывается в Ленинградской области – 25,75 балла.

Севастополь с 29,2 балла в общероссийском рейтинге занимает 42-е место, но это один из худших показателей на юге страны. Ниже только в Волгоградской области.

В Крыму ситуация не на много лучше: республика набрала 29,8 балла, заняв 34 место в национальном рейтинге и 4 место с конца среди 15 южных регионов.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.05.21

«Спасения нет» – украинский военный эксперт шокирован ракетной мощью РФ. / «Для сопротивления»: Зеленский увеличивает численность украинской армии. / Украинский суд признал «противоправным» региональный статус русского языка в Харькове. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»