Над горами, над лесами: в Крыму заявили об очередном амбициозном проекте

В Крыму заявили об очередном амбициозном проекте: канатной дорогой между Ялтой и аэропортом «Симферополь». Некоторые подробности раскрыл глава комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расстояние между конечными токами дороги составит 53 километра, между опорами – до 3 километров. Кабина сможет вмешать до 35 человек (с чемоданами или без – не уточняется) и будет самоходной.

Власти Крыма считают, что канатка ослабит нагрузку на дорогу, соединяющую столицу Крыма с ЮБК и дополнительно привлечет туристов.

Стоимость проекта не разглашается, да и желающих вложить в него деньги пока нет. Но если инвестор найдется, то построить объект собираются за 4 года.

Крымчане отнеслись к новости без особого энтузиазма: идея обсуждается на полуострове более 10 лет, и дальше разговоров дело пока не пошло.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.05.21

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