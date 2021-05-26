В Севастополе разворачивается странная история с присвоением звания «Почетный гражданин города»

Депутаты Законодательного собрания затягивают рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя». Документы по трем претендентам были поданы ещё в марте, однако решения до сих пор нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парламент внесены три кандидатуры: ветеран Великой Отечественной войны, вице-адмирал, академик Ашот Аракелович Саркисов, адмирал Игорь Владимирович Касатонов и меценат Алексей Михайлович Чалый.

Согласно положению о присвоении звания, профильная комиссия должна была рассмотреть вопрос до 30 апреля. И принять одно из двух решений: поддержать кандидатуры и вынести их на рассмотрение в ходе пленарного заседания, либо отказать в поддержке претендентов. Но информации о заседании и соответствующего протокола до сих пор нет. Депутаты не сочли достойными внесённые кандидатуры?

«Странная ситуация, при которой народные избранники из, казалось бы, элементарного вопроса создают «тайны мадридского двора», – отмечает руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова. – Заседала ли профильная комиссия? Какое решение было принято? Почему о нем нигде нет никакого упоминания? Или же комиссия не собиралась, тогда почему депутаты нарушают закон? Ответов на эти вопросы нет. И в чем загвоздка – тоже неясно».

В профильную комиссию входят депутаты Михаил Зубенко и Василий Пархоменко, от правительства – Александр Кулагин и Светлана Пирогова, от Общественной палаты – Энвер Мамутдинов и Валерий Дорошко. Возглавляет комиссию председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

Общественники предполагают, что решение уже принято, но его замалчивают.

«Мы направили обращение в Законодательное собрание на имя главы комиссии с просьбой прояснить ситуацию и дать комментарий по рассмотрению вопроса», – заключила Ольга Дронова.

Севастополь, Илья Пелехов

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