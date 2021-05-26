Число заболевших- коронавирусом в Крыму превысило 43 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 43 тысячи 6 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 331 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.05.21

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