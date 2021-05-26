В курортной столице Крыма растет заболеваемость коронавирусом

В курортной столице Крыма отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за неделю (с 19 по 25 мая) в РК зафиксировали 635 новых случаев коронавируса, что на 9% меньше, чем з предыдущую семидневку. Однако в ряде регионов отмечен рост заболеваемости: это Симферополь, Кировский района и Ялта.

При этом, по словам замруководителя управления Роспотребнадзора по РК Дмитрия Крутикова, наибольший удельный вес заболеваемости в текущем месяце отмечается в курортных регионах: Керчи, Феодосии и той же Ялте.

Добавим, что за неделю инфекция выявлена у 18 приехавших из-за рубежа. Большинство из них прибыли с территории Украины.

Симферополь, Лиана Макоба

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