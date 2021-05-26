В Ялте изымают с улиц все электросамокаты

В Ялте объявили войну электросамокатам: с городских улиц уже убрали более 350 штук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время мини-электротранспорт пользуется большой популярностью у жителей Ялты. В городе, где и зимой образуются заторы, а в разгар сезона улицы превращаются в одну сплошную пробку, самокаты и гироскутеры становятся незаменимым средствам передвижения, позволяющим быстро добираться до нужного места, объезжая все проблемные места. Есть лишь один нюанс: в курортной столице Крыма очень плохо с тротуарами: где-то их нет совсем, а где-то они узкие настолько, что и одному человеку пройти сложно. Поэтому пешеходы начали жаловаться на самокатчиков, отбирающих у них пространство.

Власти решили пойти по пути наименьшего сопротивления: запретить самокаты и гироскутеры. Пока только на набережных и в пешеходных зонах. Как и ожидалось, этот запрет массово проигнорировали. Тогда чиновники начали изымать мини-электротранспорт.

В Ялте заявили, что в городе нет ни одной легальной парковки для самокатов, а горожане жалуются как на бесконтрольное движение самокатчиков, так и на то, что свой транспорт они бросают посереди дороги. Поэтому все самокаты признаются бесхозными и отправляются на хранение в МУП «Объединенная управляющая компания».

Кстати, еще зимой, запрещая движение по набережным и пешеходным зонам, власти Крыма обещали выделить для велосипедистов и самокатчиков дорожки. Ни одной не сделали. Либо сделали, но тайно, так как никто об обустроенных велодорожках в той же Ялте не слышал.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 26.05.21

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