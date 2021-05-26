Украине грозит топливный коллапс из-за санкций против Белоруссии

Украина получает больше трети «дешёвого и качественного бензина и дизтоплива» из Белоруссии. В случае введения Минском контрсанкций и прекращения поставок, страну ждёт невиданный топливный кризис.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль, комментируя закрытие Киевом авиасообщения с Белоруссией.

«Мы зависим экономически от Белоруссии, в первую очередь, что касается топлива – что касается бензина, что касается дизтоплива. Вы видите – неудачные санкции против «трубы Медведчука» (национализация транзитного топливопровода, идущего в Европу – прим. «НД») привели к тому, что пошел рост бензина, мы государственное регулирование ввели, несмотря на то, что это запрещено ассоциацией между Украиной и ЕС. Бензин исчезает, дизтопливо…

Там же (в Белоруссии) есть нефтеперерабатывающие заводы: Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Новополоцкий, другие. Больше трети нефти и бензина идет оттуда. Во-первых, качественный, во-вторых, дешевый. Чем мы будем это замещать, вот вопрос… Если их закроют, я не знаю, чем мы будем это замещать», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.05.21

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