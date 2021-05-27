Проблему дефицита воды в Алуште будут решать за счет Ялты

Проблему дефицита воды в Алуште собираются решить за счет Ялты. Об этом заявил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Алушта – единственный регион РК, где водоснабжение осуществляется по графику: 2 часа утром и 3 часа вечером.

«Мы планируем переброску воды с Ялтинского региона, где более устойчивая ситуация с водой, на Алушту – это одна из первоочередных мер», – сообщил Новик в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он так же отметил, что ялтинский водоканал потеряет самостоятельность и станет 13-м филиалом ГУП РК «Вода Крыма». Это делается для централизации водоснабжения республики, что, по мнению властей, позволит более оперативно решать возникающие проблемы.

Напомним, что Ялта и Алушта являются самыми пополулярными туристическими регионами Крыма, и в сезон их водопотребление возрастает в 2,5 – 3 раза. К концу апреля Ялта, по словам главы города Янины Павленко, накопила почти 17 млн кубометров воды – при круглосуточном снабжении этого хватит до октября. Однако если придется делиться водой с Алуштой (работы по строительству водовода займут около 2 месяцев), то вернуться к графику могут уже в сентябре.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 26.05.21

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