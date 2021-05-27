Керчанин умер из-за того, что в его доме не работал лифт

Житель Керчи умер из-за того, что в его доме не работал лифт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пенсионер жил на 14-м этаже. Но лифт в подъезде длительное время не работал, поэтому пожилому мужчине, страдающему атеросклеротической болезнью сердца, приходилось ходить по лестнице пешком.

После очередного «восхождения» он умер.

Сейчас в ситуации разбираются следователи. В числе прочего, будет проверена и работа управляющей компании.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 27.05.21

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