В Крыму за сутки зарегистрировано 93 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 93 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 43 тысячи 99 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 336 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.05.21

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