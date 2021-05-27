Крымские дети не могут попасть в оздоровительные лагеря из-за сбоев в работе системы здравоохранения

Крымские дети не могут попасть в оздоровительные лагеря из-за неотлаженной работы системы здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязательным требованием являются результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Сдать анализ нужно не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь. Однако дети, чьи путевки начинаются с 1 июня, столкнулись с проблемой.

«Обращается к Вам руководитель кружка «Спортивный туризм» и родительский комитет кружка, проживающие в Симферопольском районе.

«Нашим детям выделили бюджетные путевки в детский лагерь ГБОУ ДО РК «ДОЦ «СОКОЛ» с 1 по 21 июня 2021 года. Для заезда необходимо предоставить тест ПЦР на новую короновирусную инфекцию за 72 часа до заезда (письмо Роспотребнадзора от 20.05.2021 , распоряжение Минздрава РК от 24.05.2021 г. № 129-р). 29 мая – это суббота. Учреждения здравоохранения не принимают анализы в этот день, – написал на личной странице главы РК Сергея Аксенова руководитель кружка «Спортивный туризм» из Симферопольского района. – Мы сдали в назначенный нам день 25.05.2021 г., но с этими тестами лагерь отказывается нас принимать! Сдать тест 29.05.2021 не представляется возможным! Мы оказались заложниками ситуации! Позвонили на горячую линию Минздрава РК, Роспотребнадзора, где нам ответили: либо договаривайтесь с лагерем, либо идите в больницу и добивайтесь там реализации своих прав на основании распоряжение Минздрава РК от 24.05.2021 г. № 129-р. Но ЦРБ Симферопольского района не принимает анализы. Что нам делать?

Нельзя ли организовать для детей экспресс-тестирование прямо в лагере в день заезда? Иначе наши, и не только наши дети, а дети со всей республики не попадают на оздоровительную смену по путевкам, которые заработали своим трудом».

Другая проблема: в ряде больниц вообще отказываются брать подобные анализы, отправляя детей в платные клиники:

«Сергей Валерьевич, согласно вашему указу в детский лагерь нужно сдать тест на коронавирус, в поликлинике бесплатно делать мне отказали, сказали: нет такого указа, только в частном порядке. Я мама двоих детей. В Гемотесте на двоих 3500 рублей, и таких мамочек много. Почему нельзя сделать бесплатно в поликлинике?», – написала жительница Симферополя, уточнив, что речь идет о детской поликлинике по улице Семашко – 6.

Ни на первое, ни на второе обращение ответов от главы РК и минздрава республики пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.05.21

«Вас тут не стояло…» НАТО обидело Украину. / В Крыму за сутки зарегистрировано 93 новых случаев коронавируса. / Керчанин умер из-за того, что в его доме не работал лифт. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»