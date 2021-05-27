Глава Крыма снова грозит увольнениями – на этот раз за необщительность

Вслед за еженедельными штабами по воде и противодействию коронавирусу в Крыму отменяют и штаб по реализации ФЦП. Отныне заседание будет проходить раз в месяц.

«С каждым разом уменьшается количество вопросов по строительству объектов, – заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов. Зато есть масса проблем по другим вопросам, поэтому каждый четверг планируется проводить совещания с главами муниципалитетов.

Аксенов отметил, что у глав территорий очень слабый контакт с гражданами. И в очередной раз пригрозил подчиненным увольнением:

«Обойду все города Крыма. Там, где не будет следов должностных лиц, – пускай ищут работу в другом месте. Работать за кого-то я не буду. Когда заходишь на территорию, сложно описать ощущения. Если главу администрации в лицо не знают, если кураторы не появлялись – буду считать их своими врагами. Реализуем столько проектов, а что касается бытовых вопросов – решить не могут», – возмутился Аксенов.

Напомним, полгода назад, в ноябре 2021 года, глава РК, возмущаясь тем, что часть глав администраций так и не удосужилась посетить значительном количество объектов строительства, обязал чиновников раз в неделю размещать на официальных сайтах своих ведомств и муниципалитетов информацию с собственной фотографией возле каждого объекта, включенного в программу. Но больше к этой теме не возвращался. А уволил только главу Симферополя Елену Проценко, да и ту по ее собственному желанию.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.05.21

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