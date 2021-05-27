Британский военный корабль вошел в территориальные воды России в районе Крыма

Британский миноносец вошел в территориальные воды России в районе Севастополя. Об этом сообщил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел осенью прошлого года, но рассказали о нем только сейчас.

«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода», – цитирует Кулишова РИА «Новости».

Напомним, под мирным проходом понимается плавание судна через территориальное море или исключительную экономическую зону с целью:

а) пройти в порт или выйти из порта

б) пересечь территориальные воды без остановки.

Плавание должно быть непрерывным и быстрым, но остановка разрешается, если она связана с обычным плаванием, необходима вследствие непреодолимой силы или для оказания помощи терпящим бедствие.

Ситуация с британским кораблем не подпадал ни под один из этих вариантов.

Требование немедленно покинуть российские воды экипаж эсминца проигнорировал, заявив, что не может разобрать сообщение из-за плохого качества сигнала. В итоге подразделения ВМФ и ВКС совместно выдворили нарушителя в нейтральные воды.

Замдиректора ФСБ подчеркнул, что вооруженные силы России готовы к различным сценариям событий у своих границ и способны предупредить и пресечь любые провокации.

Севастополь, Артем Рокотов

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