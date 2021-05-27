Глава Погранслужбы РФ прокомментировал угрозы Киева уничтожить Крымский мост

Периодически звучащие из Киева заявления украинских политиков и высокопоставленных чиновников о планах по уничтожению Крымского моста по большей части являются «популистскими».

Как передаёт Корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы России Владимир Кулишов.

«Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации», – сказал он.

В то же время, Кулишов заверил, что транспортный переход между Таманью и Крымским полуостровом надёжно охраняется – с суши, воздуха, моря и под водой.

«Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии», – приводит РИА новости слова главы Погранслужбы России.

Кулишов добавил, что силы, следящие за безопасностью Крымского моста, оснащены всем необходимым «для предупреждения и пресечения возможных провокаций».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.05.21

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