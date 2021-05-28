В Крыму за сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 67 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 43 тысячи 191 зараженный, жертвами ковида стали 1 тысяча 341 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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