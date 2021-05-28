В Крыму сотрудник полиции похищал и продавал оружие

В Крыму сотрудник полиции торговал оружием.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю, речь идет о начальнике склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым».

Он обвиняется в присвоении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения; хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов с использованием служебного положения; незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия, его основных частей, боеприпасов (ч.3 ст.160, п.«в» ч.3 ст.226, ч.4 ст.222, ч.1 ст.222 УК РФ).

Мужчина похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также поступившее от граждан на временное хранение оружие. Среди присвоенного также оказалась раритетная винтовка Мосина образца 1891/1930 годов. Похищенное начсклада хранил в тайниках в Ялте и на территории Симферопольского района, а потом сбывал знакомым.

Торговлей оружием сотрудник МВД занимался с декабря 2018 года. В мае 2020 его задержали. За 1,5 года он похитили более 150 «стволов».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру Республики Крым для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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