В Ялте налоговая служба отказалась принимать посетителей

Подразделение Федеральной налоговой службы в Ялте отказалось принимать посетителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 27 мая попасть в ялтинское отделение невозможно, подать документы на бумажном носителе можно исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции.

«Прием документов в электронном виде по ТКС, через «Личный кабинет налогоплательщика», а также почтовой корреспонденции осуществляется в штатном режиме», – сообщили в ФНС, уточнив, что прием граждан отменен до особого распоряжения.

О причинах «карантина» не сообщается.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 28.05.21

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