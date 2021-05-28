В Крыму продлили антиковидные ограничения

Антиковидные ограничения в Крыму продлены еще на месяц. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1 июля запрещена работа хостелов, развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни.

Весь июнь продолжат действовать ограничения в заведениях общепита, музеях, театрах и кинотеатрах (зрительные залы по-прежнему запрещено наполнять более чем на три четверти от общего числа мест).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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