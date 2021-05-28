«Договорились с Путиным» – Лукашенко откроет пункты вакцинации «Спутником V» на границе с Украиной

Минские власти оборудуют на погранпереходах с Украиной, Литвой и Польшей пункты вацинации для всех желающих иностранцев. Прививать их планируется вакциной «Спутник V», которая с разрешения РФ производится в Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом после беседы с президентом РФ заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, оказание помощи в вакцинации особенно важно «для наших людей» на Украине.

«Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании», – рассказал Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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