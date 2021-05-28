В Ялте начали штрафовать «коней» и прочих фотовымогателей

В Ялте начали штрафовать аниматоров, фотографирующихся с туристами. Речь идет о всевозможных «конях» и прочих сказочных героях, разгуливающих по набережной и другим местам массового скопления отдыхающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на так называемых «ростовых кукол» в Крыму жалуются не первый год. Аниматоры предлагают сфотографироваться с ними, а потом вымогают от 300 до 500 рублей за кадр.

В администрации города сообщают, что в сезон на набережной подобным образом зарабатывают до 20 человек, но все они – нелегалы.

Однако привлечь их к ответственности довольно трудно: если факт требования или передачи денег не зафиксирован официально, аниматоры заявляют, что никаких нарушений нет – гулять по набережной в костюме и фотографироваться с кем бы то ни было не запрещено, а денег они, якобы, не просят.

Поэтому городские власти начали использовать скрытые камеры и контрольные закупки. Это привело к определенным результатам: составлено несколько протоколов, нарушителям придется заплатить штраф в размере от 2 тыс до 5 тыс рублей. А трое и вовсе остались без «средств производства» – полиция изъяла у них костюмы.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 28.05.21

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