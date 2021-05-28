Выходные в Крыму будут грозовыми

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 29 мая, ночью и утром 30 мая на полуострове ожидаются ливни (местами сильные), грозы, крупный град, шквалистый ветер (20-25 метров в секунду).

При этом в восточных и западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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