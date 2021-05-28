Вслед за отельерами цены в Крыму начали поднимать другие представители туристической сферы

Вслед за отельерами цены на свои услуги начали поднимать и другие представители туристической сферы Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня возобновляются рейсы катеров «Комета» из Ялты в Севастополь и обратно. Стоить такая прогулка будет гораздо дороже, чем в прошлом сезоне.

Так, все билеты для взрослых подорожали на 200 рублей: класс обслуживания «Стандарт» теперь стоит 700 рублей вместо 500, класс «Комфорт» – 1 тысяча рублей вместо 800.

Детские билеты тоже стали дороже на 200 рублей, но по сравнению с прошлым годом цена возросла более чем в 2 раза: с 150 до 350 рублей.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 28.05.21

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