Украинские олигархи готовы сместить Зеленского – киевский эксперт

Владимир Зеленский нажил себе множество врагов среди украинской элиты. Чиновники и олигархи, представляющие различные политические лагеря страны, уже готовы объединиться и организовать беспорядки с последующей отставкой президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарёв.

«В последнее время Владимир Александрович очень активно плодит врагов, которые в какой-то момент могут объединиться и будут готовы свести счёты. Поэтому, несмотря на кажущееся «всё хорошо»... благополучие может рассыпаться как стеклянный дом. Поскольку в какой-то момент могут объединиться под простым народным лозунгом – гуртом и батька бить легче», – заметил он.

Единственным шансом для Зеленского оттянуть на время реализацию подобного сценария эксперт видит в упреждающем объявлении досрочных выборов Верховной рады и президента.

«Вопрос только в одном – насколько далеко зайдёт Зеленский (в борьбе с политическими оппонентами неконституционными методами – прим. «НД»), поскольку это может стать стимулом объединения против президента. Или он может перехватить инициативу и привести дело к досрочным выборам Рады и президента», – приводит слова Золотарёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.05.21

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